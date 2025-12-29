Maduro dice que en 2025 triunfó "la lealtad suprema" de la Fuerza Armada venezolana

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este domingo que en 2025 triunfó lo que llamó "la lealtad suprema" de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), tras varios meses de tensiones por el despliegue militar que EE.UU. mantiene desde agosto en el Caribe y que el líder chavista denuncia como una "amenaza".

"Este año ha vuelto a triunfar y a consolidarse la lealtad suprema de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al proyecto Bolivariano, a su comandante en jefe y al destino grandioso de la patria", declaró el mandatario durante el acto de salutación de fin de año a la FANB desde la Academia de la Armada venezolana en el estado La Guaira, cerca de Caracas.

"Lealtad, lealtad, lealtad", pidió el mandatario en el acto, que fue transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), y agregó: "lealtad en todo momento y a toda prueba".

Maduro afirmó que Venezuela lleva 27 semanas "amenazados por Goliat", en referencia al despliegue estadounidense, el cual consideró "un crimen".



"Pretender utilizar amenazas, como hacía Goliat, contra un pueblo noble y pacífico, pero guerrero, como el pueblo de Venezuela, es un crimen", señaló.

Pese a esto, aseguró que la FANB "está más preparada que nunca para seguir ganando la paz y la soberanía con integridad territorial", y dijo estar "orgulloso como el más de los orgullosos" de la "valentía" y "capacidad de combate" demostrada por los militares.

Asimismo, destacó que la FANB tiene una "historia gloriosa" y que está integrada por militares "emancipadores", que no son "imperialistas".

"No son militares que salen a bombardear pueblos, a matar pueblos, a robar riquezas (...) Somos los verdaderos libertadores de un continente", añadió.

Sin embargo, indicó que las fuerzas militares deben "hacer más" para la defensa nacional y "en el marco de la preparación de las tareas para una resistencia popular, prolongada, activa y letal" en el país suramericano.

El líder chavista calificó 2026 como "el año del reto admirable" y de "una nueva época de transición al socialismo".

"El reto admirable, en el espíritu de la campaña admirable, para terminar de liberar a nuestro país de cualquier vestigio de pobreza que haya, para liberar a nuestro país de la dependencia petrolera al 100 %, para liberar a nuestro pueblo de la guerra psicológica", declaró.

Agregó que el año entrante también será para "consolidar el poder popular", así como la educación pública, gratuita y de calidad, y la recuperación de los establecimientos de salud.

Durante el acto, el mandatario recibió un fusil en reconocimiento a su rol como comandante de la FANB.

Estados Unidos mantiene desde agosto un despliegue aeronaval en el sur del Caribe, cerca a aguas venezolanas, que, afirma, tiene como objetivo combatir el narcotráfico en la región, pero que Caracas interpreta como "amenazas" y un intento de propiciar un cambio de régimen.

Las tensiones escalaron tras el anuncio por parte del presidente de EE.UU., Donald Trump, de un bloqueo de los petroleros sancionados que se trasladen desde y hacia el país suramericano, y la confiscación de dos buques que transportaban crudo venezolano en los últimos días.

Para celebrar la temporada decembrina, marcada por la movilización aeronaval estadounidense, la Administración de Maduro ha promovido diversas actividades.

Este domingo se celebró el concierto Viva Venezuela, en el monumento histórico Paseo Los Próceres, para cerrar una programación de presentaciones musicales en una Caracas decorada por la Navidad desde el 1 de octubre, cuando el líder chavista decretó el inicio de estas fiestas en el país.