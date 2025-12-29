En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Maduro dice que en 2025 triunfó "la lealtad suprema" de la Fuerza Armada venezolana

Maduro dice que en 2025 triunfó "la lealtad suprema" de la Fuerza Armada venezolana

"Este año ha vuelto a triunfar y a consolidarse la lealtad suprema de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al proyecto Bolivariano, a su comandante en jefe y al destino grandioso de la patria", declaró el mandatario durante el acto de salutación de fin de año a la FANB desde la Academia de la Armada venezolana en el estado La Guaira, cerca de Caracas.

Nicolás Maduro y aviones de combate de EE. UU.
Nicolás Maduro y aviones de combate de EE. UU.
Foto: AFP.
Por: EFE
|
Actualizado: 29 de dic, 2025

