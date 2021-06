4 de junio de 2021 - Mañanas BLU 10:30 con Camila Zuluaga, programa completo

Este viernes, en mañanas BLU cuando Colombia está al aire. El gerente comercial de la Federación Nacional de Cafeteros, Juan Camilo Ramos, habló sobre los precios del café grano y las consecuencias para el gremio que causan los bloqueos del paro nacional.

“Dejamos de exportar vale algo más de 700 mil millones de pesos", aseguró.

En materia cinematográfica, Dave Bautista, protagonista de Army Of The Dead, la nueva película de Zack Sneyder, compartió detalles de su personaje y el filme. “Hay todo un trasfondo político que no se muestra directamente porque es una película de entretenimiento, lo que queremos es que la gente se divierta”, dijo el artista.

Escuche también a Carlos Martín Restrepo, médico y doctor en genética humana, quien habló sobre la secuencia de la totalidad del genoma humano.

En el tema central, un análisis sobre la reactivación económica del país. Para abordar este tema se sumaron al análisis: Eduardo Olea, presidente de Tu Boleta y fundador del Movistar Arena; Evert Montero, presidente de Fecoljuegos y Camilo Ospina, presidente Asobares.

