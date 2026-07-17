Alcance disciplinario por caso Malvinas en la FIFA:Mañanas Blu, Camila Zuluaga,viernes 17 julio 2026

Actualizado: 17 de jul, 2026
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 17 de julio de 2026:
- Paloma Valencia, senadora Centro Democrático y excandidata presidencial, habló sobre la elección del próximo presidente del Senado y las garantías que, según el Centro Democrático, tendría el Gobierno y la oposición si Honorio Henríquez asume la presidencia.
- El coronel José Luis Bastidas, jefe del Departamento Conjunto de Operaciones Militares, se refirió sobre el desfile militar del 20 de Julio en Bogotá.
- Juan Pablo Caballero, abogado experto en Derecho Deportivo, abordó sobre las posibles consecuencias disciplinarias que podría enfrentar la selección de Argentina por exhibir una pancarta con la frase "Las Malvinas son argentinas" durante la celebración de su clasificación a la final del Mundial.
- Pablo Bustos, abogado y veedor, se pronunció sobre la suspensión del decreto que eliminaba la prima especial de los congresistas, las implicaciones jurídicas de la decisión del Consejo de Estado y las razones por las que, pese a la medida del Gobierno, los legisladores seguirán recibiendo ese ingreso mientras se resuelve de fondo la demanda.
José Álamo, jefe de Mesa Int. del Weather Prediction Center del Servicio Meteorológico de EEUU, habló sobre la mala calidad del aire en Nueva York por los incendios en Canadá.
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