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Análisis informe de la ONU sobre drogas en Colombia: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 20 mayo 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 20 de mayo de 2026.

Mañanas Blu con Camila Zuluaga
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de may, 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 20 de mayo de 2026:

  • Michael Weintraub, director Centro de Estudios sobre Seguridad de los Andes, habló del informe de la ONU sobre cultivos ilícitos en Colombia, cuya publicación fue aplazada para la última semana de junio.
  • Alfred Ballesteros, director de la CAR, abordó sobre el llamado a los 104 alcaldes de Cundinamarca para activar planes de contingencia y consejos de riesgo ante los impactos del fenómeno de El Niño.

Escuche el programa completo aquí:

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