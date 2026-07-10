Análisis sobre el retorno del ESMAD en Colombia: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, viernes 10 julio 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 10 de julio de 2026:



Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá , habló del regreso del ESMAD.

, habló del regreso del ESMAD. El economista Felipe Campos se refirió sobre por qué está bajando el precio de dólar en Colombia.

Edgar Ruiz, alcalde de Yumbo y vocero de la Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias , abordó sobre cuáles son los retos y qué interlocución aspiran tener con Aberlardo De La Espriella.

, abordó sobre cuáles son los retos y qué interlocución aspiran tener con Aberlardo De La Espriella. Germán Rodríguez, senador electo de Salvación Nacional, abordó sobre las declaraciones en las que ha afirmado que apoyará el porte legal de armas en Colombia.

Jaime Raúl Salamanca, representante a la Cámara, se pronunció sobre la intención del presidente Abelardo De La Espriella de posesionarse en una guarnición militar.

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