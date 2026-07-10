Análisis sobre el retorno del ESMAD en Colombia: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, viernes 10 julio 2026

Actualizado: 10 de jul, 2026
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 10 de julio de 2026:
- Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá, habló del regreso del ESMAD.
- El economista Felipe Campos se refirió sobre por qué está bajando el precio de dólar en Colombia.
- Edgar Ruiz, alcalde de Yumbo y vocero de la Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias, abordó sobre cuáles son los retos y qué interlocución aspiran tener con Aberlardo De La Espriella.
- Germán Rodríguez, senador electo de Salvación Nacional, abordó sobre las declaraciones en las que ha afirmado que apoyará el porte legal de armas en Colombia.
- Jaime Raúl Salamanca, representante a la Cámara, se pronunció sobre la intención del presidente Abelardo De La Espriella de posesionarse en una guarnición militar.
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