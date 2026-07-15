Análisis sobre los anuncios del Acuerdo de Paz: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, miércoles 15 julio 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 15 de julio de 2026:



Emilio Archila, ex alto consejero para la Estabilización y la Consolidación , habló de los anuncios de Abelardo De La Espriella con relación al acuerdo de paz.

, habló de los anuncios de Abelardo De La Espriella con relación al acuerdo de paz. José Luis Duarte, presidente de Cotelco, se refirió sobre el rechazo de los gremios del sector tecnológico y turístico al borrador de decreto que modifica el Registro Nacional de Turismo (RNT).

Mayerly López, integrante del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán , abordó sobre la controversia generada por las denuncias de minería en el páramo de Santurbán y explicó el contexto del debate que se abrió en redes sociales.

, abordó sobre la controversia generada por las denuncias de minería en el páramo de Santurbán y explicó el contexto del debate que se abrió en redes sociales. Luis Felipe Gallego, Vicepresidente Comercial de Panini Colombia, habló sobre el lanzamiento del Kit de Actualización del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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