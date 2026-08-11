Así avanza Colombia tras terremoto: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 11 de agosto 2026

Estos fueron los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 11 de agosto de 2026:

El representante a la Cámara Miguel Ángel Pinto habló de la propuesta para que los congresistas donen voluntariamente un día de salario para apoyar a los damnificados por el terremoto.



habló de la propuesta para que los congresistas donen voluntariamente un día de salario para apoyar a los damnificados por el terremoto. Marino Moreno Chaverra , líder social y concejal de Quibdó, relató cómo se vivió el nuevo sismo de magnitud 3,8 en Chocó y las afectaciones que persisten en servicios públicos e infraestructura.



, líder social y concejal de Quibdó, relató cómo se vivió el nuevo sismo de magnitud 3,8 en Chocó y las afectaciones que persisten en servicios públicos e infraestructura. Miguel Lizarazo , sismólogo de la Red Nacional del Servicio Geológico Colombiano, explicó por qué el país seguirá registrando sismos y réplicas y habló de la importancia de fortalecer la prevención.



, sismólogo de la Red Nacional del Servicio Geológico Colombiano, explicó por qué el país seguirá registrando sismos y réplicas y habló de la importancia de fortalecer la prevención. Mauricio Salazar Sáenz , director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, analizó las alternativas que tiene el Gobierno para financiar la atención y reconstrucción tras el terremoto en medio del complejo panorama fiscal del país.



, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, analizó las alternativas que tiene el Gobierno para financiar la atención y reconstrucción tras el terremoto en medio del complejo panorama fiscal del país. Ruth Quevedo Fique , exviceministra de Agua y Saneamiento Básico, alertó sobre los riesgos que puede generar la transición de Gobierno para el seguimiento de los acueductos afectados y pidió garantizar la continuidad de la atención en las zonas de emergencia.



, exviceministra de Agua y Saneamiento Básico, alertó sobre los riesgos que puede generar la transición de Gobierno para el seguimiento de los acueductos afectados y pidió garantizar la continuidad de la atención en las zonas de emergencia. Sandra Hernández, consultora en seguros de SPH Seguros, explicó qué deben hacer las personas que tienen asegurada su vivienda y sufrieron daños por el terremoto para iniciar una reclamación.

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