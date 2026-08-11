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Así avanza Colombia tras terremoto: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 11 de agosto 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 11 de agosto de 2026.

Mañanas Blu con Camila Zuluaga
Mañanas Blu con Camila Zuluaga 10:30 AM
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de ago, 2026

Estos fueron los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 11 de agosto de 2026:

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  • El representante a la Cámara Miguel Ángel Pinto habló de la propuesta para que los congresistas donen voluntariamente un día de salario para apoyar a los damnificados por el terremoto.
  • Marino Moreno Chaverra, líder social y concejal de Quibdó, relató cómo se vivió el nuevo sismo de magnitud 3,8 en Chocó y las afectaciones que persisten en servicios públicos e infraestructura.
  • Miguel Lizarazo, sismólogo de la Red Nacional del Servicio Geológico Colombiano, explicó por qué el país seguirá registrando sismos y réplicas y habló de la importancia de fortalecer la prevención.
  • Mauricio Salazar Sáenz, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, analizó las alternativas que tiene el Gobierno para financiar la atención y reconstrucción tras el terremoto en medio del complejo panorama fiscal del país.
  • Ruth Quevedo Fique, exviceministra de Agua y Saneamiento Básico, alertó sobre los riesgos que puede generar la transición de Gobierno para el seguimiento de los acueductos afectados y pidió garantizar la continuidad de la atención en las zonas de emergencia.
  • Sandra Hernández, consultora en seguros de SPH Seguros, explicó qué deben hacer las personas que tienen asegurada su vivienda y sufrieron daños por el terremoto para iniciar una reclamación.

Escuche el programa completo acá:

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