Así avanza Colombia tras terremoto: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 11 de agosto 2026

Actualizado: 11 de ago, 2026
Estos fueron los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 11 de agosto de 2026:
- El representante a la Cámara Miguel Ángel Pinto habló de la propuesta para que los congresistas donen voluntariamente un día de salario para apoyar a los damnificados por el terremoto.
- Marino Moreno Chaverra, líder social y concejal de Quibdó, relató cómo se vivió el nuevo sismo de magnitud 3,8 en Chocó y las afectaciones que persisten en servicios públicos e infraestructura.
- Miguel Lizarazo, sismólogo de la Red Nacional del Servicio Geológico Colombiano, explicó por qué el país seguirá registrando sismos y réplicas y habló de la importancia de fortalecer la prevención.
- Mauricio Salazar Sáenz, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, analizó las alternativas que tiene el Gobierno para financiar la atención y reconstrucción tras el terremoto en medio del complejo panorama fiscal del país.
- Ruth Quevedo Fique, exviceministra de Agua y Saneamiento Básico, alertó sobre los riesgos que puede generar la transición de Gobierno para el seguimiento de los acueductos afectados y pidió garantizar la continuidad de la atención en las zonas de emergencia.
- Sandra Hernández, consultora en seguros de SPH Seguros, explicó qué deben hacer las personas que tienen asegurada su vivienda y sufrieron daños por el terremoto para iniciar una reclamación.
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