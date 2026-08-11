Terremoto en Colombia: revelan plazo que tienen asegurados para reclamar por daños en su vivienda

El terremoto que se registró en Colombia volvió a poner la atención sobre los seguros de vivienda o de carros y las coberturas que tienen los propietarios o arrendatarios ante este tipo de emergencias. Para quienes ya cuentan con una póliza, una de las principales dudas es cuánto tiempo tienen para reportar los daños y comenzar el proceso de reclamación.

Sandra Hernández, consultora en seguros de SPH Seguros, explicó en entrevista con Mañanas Blu 10:30 cuál es el procedimiento que deben seguir las personas que tienen asegurado su inmueble y resultaron afectadas.

¿Cuánto tiempo tienen los asegurados para reclamar por los daños?

De acuerdo con la experta, las personas que tienen un seguro de vivienda cuentan con un plazo aproximado de 30 días para realizar la reclamación ante la compañía aseguradora.

“No, en este caso más o menos vendrían siendo 30 días”, explicó la consultora durante la entrevista.



La experta agregó que, por tratarse de un evento ampliamente conocido, las compañías de seguros pueden verificar que el inmueble estaba asegurado y que la dirección corresponde a la información registrada.

“Este es un evento que ya es un evento pues ampliamente conocido”, señaló Hernández.

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Sin embargo, para iniciar el trámite, recomendó que los asegurados se comuniquen con la compañía con la que tienen contratada la póliza o, en su defecto, con el intermediario que les vendió el seguro.

¿Qué debe hacer una persona que tiene seguro y sufrió daños?

Según la consultora, lo primero es comunicarse con las líneas de asistencia de la aseguradora correspondiente. También se puede acudir al intermediario de seguros para recibir orientación durante el proceso.

Hernández explicó que el asegurado debe presentar evidencia sobre lo ocurrido y la cuantía de los daños. “Lo primero que hay que demostrarle a la compañía de seguros es evidencia y cuantía”, indicó.

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Por esa razón, señaló que mientras más evidencia pueda entregar el cliente a la aseguradora, mejor. Además, explicó que la compañía solicitará información para identificar el inmueble y verificar que se encuentra asegurado.

Entre los datos que mencionó están la ubicación del inmueble y el número de documento del cliente, información con la que la compañía podría ubicar la póliza en su sistema y comenzar el seguimiento del siniestro.

¿El seguro cubre la vivienda y todo lo que hay dentro?

Hernández también hizo una precisión sobre las coberturas, pues explicó que existe una diferencia entre asegurar la estructura del inmueble y asegurar los contenidos.

“Una cosa es tener asegurada la estructura del inmueble, otra tener asegurado lo que se tiene adentro”, explicó.

La consultora señaló que una persona que vive en arriendo puede asegurar los contenidos de la vivienda, mientras que quien reside en un inmueble propio puede contar con una cobertura para la estructura y, adicionalmente, para los elementos que tiene dentro.

En ese sentido, recomendó tener claridad sobre qué contempla la póliza contratada antes de realizar una reclamación.

¿Qué importancia tiene contar con un seguro de vivienda?

La consultora sostuvo que los seguros representan un respaldo financiero ante situaciones como un terremoto y señaló que en Colombia todavía existe una baja cultura de aseguramiento.

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Según las cifras que, de acuerdo con Hernández, fueron reportadas por Fasecolda, en el país habría aproximadamente 2.258.000 inmuebles asegurados. De estos, alrededor de 442.000 estarían ubicados en las zonas afectadas por el terremoto mencionado durante la entrevista.

Hernández aseguró que el seguro suele ser visto como un gasto, pero señaló que situaciones como la ocurrida permiten dimensionar la importancia de contar con este tipo de respaldo.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: