En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
#MundialEnBlu
La Ola Blu
Temblor
Beto Coral
Elecciones Presidenciales

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Avanza la construcción de un acuerdo nacional: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, miércoles 17 junio 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 17 de junio de 2026.

Mañanas Blu con Camila Zuluaga
Mañanas Blu con Camila Zuluaga 10:30 AM
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de jun, 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 17 de junio de 2026:

  • Hollman Ibáñez, abogado Gloria Arizabaleta, habló sobre el caso en el que su defendida pidió la suspensión del presidente Gustavo Petro y ahora la suspensión de la representante.
  • Iván Marulanda, exsenador y exconstituyente, se refirió sobre la construcción de un acuerdo nacional desde el centro político en respaldo a la candidatura de Iván Cepeda.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad