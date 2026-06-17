Avanza la construcción de un acuerdo nacional: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, miércoles 17 junio 2026

Actualizado: 17 de jun, 2026
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 17 de junio de 2026:
- Hollman Ibáñez, abogado Gloria Arizabaleta, habló sobre el caso en el que su defendida pidió la suspensión del presidente Gustavo Petro y ahora la suspensión de la representante.
- Iván Marulanda, exsenador y exconstituyente, se refirió sobre la construcción de un acuerdo nacional desde el centro político en respaldo a la candidatura de Iván Cepeda.
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