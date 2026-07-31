Claves de la crisis migratoria que vive España: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 31 de julio de 2026

Estos fueron los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 31 de julio de 2026:



Luis Alfonso Escobar, gobernador de Nariño , habló sobre el futuro de los diálogos con Comuneros del Sur tras el cambio de Gobierno.

, habló sobre el futuro de los diálogos con Comuneros del Sur tras el cambio de Gobierno. Carlos Meisel, senador del Centro Democrático y presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, se refirió sobre la descentralización en las regiones y lo que busca hacer el Gobierno del presidente electo.

Michael Shifter, expresidente del Diálogo Interamericano , ahondó sobre las conversaciones entre el chavismo y la oposición bajo la supervisión de Washington.

, ahondó sobre las conversaciones entre el chavismo y la oposición bajo la supervisión de Washington. Diego López Garrido, director de la Fundación Alternativa, habló sobre la crisis de migrantes marroquíes en España.

Haim Vasquez, abogado migratorio, se pronunció sobre la nueva política de asilo en Estados Unidos, los cambios en el trámite de las solicitudes y sus efectos para miles de migrantes.

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