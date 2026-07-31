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Claves de la crisis migratoria que vive España: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 31 de julio de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 31 de julio de 2026.

Mañanas Blu con Camila Zuluaga
Mañanas Blu con Camila Zuluaga 10:30 AM
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 31 de jul, 2026

Estos fueron los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 31 de julio de 2026:

  • Luis Alfonso Escobar, gobernador de Nariño, habló sobre el futuro de los diálogos con Comuneros del Sur tras el cambio de Gobierno.
  • Carlos Meisel, senador del Centro Democrático y presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, se refirió sobre la descentralización en las regiones y lo que busca hacer el Gobierno del presidente electo.
  • Michael Shifter, expresidente del Diálogo Interamericano, ahondó sobre las conversaciones entre el chavismo y la oposición bajo la supervisión de Washington.
  • Diego López Garrido, director de la Fundación Alternativa, habló sobre la crisis de migrantes marroquíes en España.
  • Haim Vasquez, abogado migratorio, se pronunció sobre la nueva política de asilo en Estados Unidos, los cambios en el trámite de las solicitudes y sus efectos para miles de migrantes.

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