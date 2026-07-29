¿Colombia está lista para una nueva Ley Minera? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 29 de julio de 2026

Actualizado: 29 de jul, 2026
Estos fueron los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 29 de julio de 2026:
- Thomas Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, habló sobre el reinicio del diálogo entre el chavismo y la oposición, el rol de María Corina Machado y el impacto que podría tener el panorama político en Estados Unidos sobre la crisis venezolana.
- Sorrel Aroca, viceministra de Minas y Energía, se refirió sobre la nueva Ley Minera, los cambios propuestos para el sector y las medidas adoptadas por el Gobierno para impulsar los proyectos de energía eólica en el país.
- Rodrigo Pombo, abogado y analista político, abordó sobre los 501 años de Santa Marta, conocida como la Perla de América.
- Lina Castillo, defensora de derechos humanos, se pronunció sobre la preclusión de la denuncia presentada por Hollman Morris y las implicaciones de esta decisión para la libertad de expresión y el escrache como forma de denuncia pública.
Luis Carlos Rúa, senador por el partido ASI, habló sobre la solicitud de una investigación fiscal preventiva a los contratos relacionados con la posesión presidencial y las presuntas irregularidades que, según él, ameritan revisión por parte de los organismos de control.
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