Colombia, lista para una nueva jornada electoral: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, viernes 19 junio 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 19 de junio de 2026:



Jaime Hernando Suárez, registrador delegado para lo electoral , habló de la segunda vuelta de elecciones presidenciales en Colombia.

, habló de la segunda vuelta de elecciones presidenciales en Colombia. Iris Marín, defensora del Pueblo, se refirió sobre la segunda vuelta de elecciones presidenciales en Colombia.

Cristian Quiroz, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) , abordó sobre las elecciones presidenciales del próximo 21 de junio.

, abordó sobre las elecciones presidenciales del próximo 21 de junio. Alejandro Eder, alcalde de Cali, se pronunció sobre el plan de seguridad para la jornada electoral de este domingo.

Jennifer Pedraza, representante a la Cámara, se refirió sobre por quién votará en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

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