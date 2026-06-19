Colombia, lista para una nueva jornada electoral: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, viernes 19 junio 2026

Actualizado: 19 de jun, 2026
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 19 de junio de 2026:
- Jaime Hernando Suárez, registrador delegado para lo electoral, habló de la segunda vuelta de elecciones presidenciales en Colombia.
- Iris Marín, defensora del Pueblo, se refirió sobre la segunda vuelta de elecciones presidenciales en Colombia.
- Cristian Quiroz, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), abordó sobre las elecciones presidenciales del próximo 21 de junio.
- Alejandro Eder, alcalde de Cali, se pronunció sobre el plan de seguridad para la jornada electoral de este domingo.
- Jennifer Pedraza, representante a la Cámara, se refirió sobre por quién votará en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Escuche el programa completo aquí: