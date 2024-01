Datáfonos, ¿una herramienta para los delincuentes?: Mañanas Blu 10:30, programa 24 de enero de 2024

Este miércoles, 24 de enero, en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, se conectó Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático, quien denunció que en el Ministerio de Salud dejaron vencer más de un millón de vacunas que llegaron desde abril y que, según él, no fueron puestas a beneficio de los niños.

"Eran vacunas pediátricas, vacunas para niños contra el COVID-19, que, según documentos del propio Ministerio de Salud, llegaron a los almacenes del Ministerio desde el 4 de abril. Por lo menos el lote más grande era un total de un 1.200.000 vacunas llegaron a 998.000 y a pesar de que llegaron el cuatro de abril, pues las tuvieron en el almacén hasta por lo menos mediados de julio. Es decir, estuvieron inestimables tres meses y medio quietas por cuenta del Ministerio. Eran vacunas que se habían autorizado desde el mes de enero del año de 2023 desde el 19 de enero se había autorizado la utilización de vacunas a para niños mayores de seis meses. Eso se había autorizado por parte del Invima y entonces esas vacunas que eran de laboratorio Moderna, pues estaban principalmente concentradas en que fueran aplicadas para los niños Y esas fueron las que lamentablemente se terminaron", dijo.

También, hay polémica en la región Caribe, luego de la solicitud de una licencia ambiental por parte de ANLA para ejecutar el megaproyecto del Canal del Dique . Por ello, desde el Consejo Gremial de Bolívar y el Comité Intergremial del Atlántico advierten que el proceso de la licencia para el Canal del Dique podría retrasarse hasta dos años, lo que acarrearía sobrecostos millonarios.

"No podemos sino sorprendernos con esto. Hay una gran paradoja y es que este es un proyecto de restauración ambiental que se viene sometiendo a un proyecto de licenciamiento ambiental. No sé cómo, desde el Gobierno nacional, no han entendido lo vital que es el proyecto de recuperación del Canal del Dique ", enfatizó Dumek Turbay, alcalde de Cartagena.

Por último, estuvo Gabriel Santos, presidente ejecutivo de Colombia Fintech, quien habló sobre cómo en Colombia se está usando la tecnología para llevar a cabo hechos delictivos.

"La tecnología es bondadosa, lo que pasa es que hay unos bandidos haciendo uso de ella", señaló.

