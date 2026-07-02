Empalme de gobierno continúa en el sector trabajo:Mañanas Blu, Camila Zuluaga, jueves 2 julio 2026

Actualizado: 2 de jul, 2026
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 2 de julio de 2026:
- Cristian Halaby, líder de empalme del sector trabajo de Abelardo De La Espriella, habló sobre cómo va el proceso de empalme con el gobierno de Gustavo Petro.
- Luis Fernando Trejos, experto en seguridad ciudadana y profesor de la Universidad del Norte, se refirió sobre la situación de inseguridad en Barranquilla.
- Ángel Alvarado, exdiputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, abordó sobre el impacto económico que tendrán los terremotos vividos en Venezuela.
- Jorge Cañas, familiar de detenido en Venezuela, habló sobre la situación de los colombianos detenidos en la cárcel El Rodeo.
- Isabel Pulido, ganadora de Science & Technology Pioneer Award de la Cartier Women´s Iniciative, se refirió sobre la innovación detrás de su empresa de bio-nanotecnología y el reconocimiento internacional que recibió al convertirse en la primera latinoamericana en ganar el Science & Technology Pioneer Award de la Cartier Women's Initiative.
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