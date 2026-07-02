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Empalme de gobierno continúa en el sector trabajo:Mañanas Blu, Camila Zuluaga, jueves 2 julio 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 2 de julio de 2026.

Mañanas Blu con Camila Zuluaga
Mañanas Blu con Camila Zuluaga 10:30 AM
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de jul, 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 2 de julio de 2026:

  • Cristian Halaby, líder de empalme del sector trabajo de Abelardo De La Espriella, habló sobre cómo va el proceso de empalme con el gobierno de Gustavo Petro.
  • Luis Fernando Trejos, experto en seguridad ciudadana y profesor de la Universidad del Norte, se refirió sobre la situación de inseguridad en Barranquilla.
  • Ángel Alvarado, exdiputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, abordó sobre el impacto económico que tendrán los terremotos vividos en Venezuela.
  • Jorge Cañas, familiar de detenido en Venezuela, habló sobre la situación de los colombianos detenidos en la cárcel El Rodeo.
  • Isabel Pulido, ganadora de Science & Technology Pioneer Award de la Cartier Women´s Iniciative, se refirió sobre la innovación detrás de su empresa de bio-nanotecnología y el reconocimiento internacional que recibió al convertirse en la primera latinoamericana en ganar el Science & Technology Pioneer Award de la Cartier Women's Initiative.

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