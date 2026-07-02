Empalme de gobierno continúa en el sector trabajo:Mañanas Blu, Camila Zuluaga, jueves 2 julio 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 2 de julio de 2026:



Cristian Halaby, líder de empalme del sector trabajo de Abelardo De La Espriella , habló sobre cómo va el proceso de empalme con el gobierno de Gustavo Petro.

, habló sobre cómo va el proceso de empalme con el gobierno de Gustavo Petro. Luis Fernando Trejos, experto en seguridad ciudadana y profesor de la Universidad del Norte, se refirió sobre la situación de inseguridad en Barranquilla.

Ángel Alvarado, exdiputado de la Asamblea Nacional de Venezuela , abordó sobre el impacto económico que tendrán los terremotos vividos en Venezuela.

, abordó sobre el impacto económico que tendrán los terremotos vividos en Venezuela. Jorge Cañas, familiar de detenido en Venezuela, habló sobre la situación de los colombianos detenidos en la cárcel El Rodeo.

Isabel Pulido, ganadora de Science & Technology Pioneer Award de la Cartier Women´s Iniciative, se refirió sobre la innovación detrás de su empresa de bio-nanotecnología y el reconocimiento internacional que recibió al convertirse en la primera latinoamericana en ganar el Science & Technology Pioneer Award de la Cartier Women's Initiative.

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