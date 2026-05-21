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Epidemiólogo analiza situación del ébola en África: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 21 mayo 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 21 de mayo de 2026.

Mañanas Blu con Camila Zuluaga
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de may, 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 21 de mayo de 2026:

  • Camila Acosta, periodista y activista cubana, habló de la situación en Cuba y la imputación de EEUU al expresidente Raúl Castro.
  • Mauricio Albela Miranda, consejero de Epidemiología para el Centro Operacional de Médicos sin Fronteras, se refirió del brote de ébola en Congo y Uganda.
  • La periodista Claudia Palacios habló del lanzamiento de su libro "Hola, mami, quiubo, mija".

Escuche el programa completo aquí:

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