Escasez de vacunas para niños contra el COVID-19: Mañanas Blu 10:30, programa 15 de enero de 2024

Este lunes, 15 de enero, en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, estuvo Gerson Bermont, secretario de Salud de Bogotá, quien abordó las medidas adoptadas en respuesta a la llegada al país de la nueva variante de COVID-19, JN.1 y la escasez de vacunas para los niños.

“Hoy el pico respiratorio no está solo con COVID, está con otro tipo de virus que las vacunas que aplicamos en el esquema los protegen. Así que, la primera recomendación es llevar a los niños a completar el esquema de vacunación. Ahora, la realidad es que no tenemos vacunas, 27 dosis teníamos el viernes cuando hice el primer anuncio y ese mismo día se aplicaron, hoy no tenemos una sola dosis de vacunas para combatir el COVID en menores de edad”, indicó el secretario.

Por otro lado, la Alcaldía de Cartagena anunció que a partir de hoy, 15 de enero, comienza el proceso de sustitución de los coches con caballos en el Centro Histórico por coches eléctricos, para hablar sobre la medida se conectó Alejandro Riaño, comediante y promotor de los carros eléctricos.

“Se logró después de tres años y medio de muchas puertas cerradas, de muchos no, y de muchos sí en primera instancia, pero ya digamos que lo logramos y estamos muy felices”, dijo.

Publicidad

En el panorama internacional, el canal de Panamá, una de las rutas marítimas más importantes del mundo, enfrenta un desafío sin precedentes debido al bajo nivel del agua en el Lago Gatún, por lo que se han visto obligados a tomar medidas extraordinarias, reduciendo tanto el número como el calado de las embarcaciones permitidas, para hablar sobre el tema se conectó el capitán Gabriel Alemán, secretario general de la Unión de Prácticos del Canal de Panamá.

"Este año, el año 2023, fue la primera vez en la historia donde el canal de Panamá disminuye la cantidad de tránsitos por día. Una capacidad de planta instalada de 36 y 38 tránsitos. A la fecha estamos en 24 tránsitos por día y eso se prevé que sea el número de tránsitos por día que estaremos manejando durante toda la temporada seca, finales del mes de abril, principios de mayo, donde inician las lluvias", señaló.

Por último, en la costa de España la fauna marina está siendo afectada por la “contaminación física” de pequeñas bolas de plástico, conocidas como lágrimas de sirena o pellets, iban en un barco carguero, el cual perdió seis contenedores con 26.3 toneladas de granzas de este material. El presidente de la Asociación de Químicos e Ingenieros Químicos de Madrid, Íñigo Pérez-Baroja, explicó las consecuencias de esta situación.

Publicidad

“Los plásticos pueden ser beneficiosos o perjudiciales según su composición química. En efecto, existen bolitas de plástico que podrían ser perjudiciales, mientras que otras no representan un riesgo real”, afirmó.

Escuche el programa completo: