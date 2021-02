Febrero 04 de 2021 - Mañanas BLU 10:30 con Camila Zuluaga, programa completo

Este jueves, en Mañanas BLU 10:30, hablamos con el doctor Arley Gómez, director de la Investigaciones de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud, sobre sobre la colchicina para tratar el COVID-19.

“No es que sea el último recurso, es que, desde el punto de vista clínico, el médico podrá prescribirla”, explicó.

Por otra parte, Alfredo Relaño, periodista español deportivo, habló sobre la revelación del contrato de Messi con Barcelona; indicó que decir que la ruina del Barcelona es por el contrato de Messi es excesivo.

“Messi es un impacto en la ciudad como la Catedral de la Sagrada Familia. Es razonable que cobre eso”, agregó.

En el tema central, realizamos un análisis del debate generado a raíz de los nombramientos del presidente Iván Duque, para ello nos acompañó el representante Edward Rodríguez.

“Yo creo que uno gobierna con los mejores y, si los conoce, uno les encarga diferentes políticas públicas. Lo que el Gobierno ha querido hacer es que los mejores estén”, aseguró.

También abordó este tema el exconcejal de Bogotá Juan Carlos Flórez, quien indicó que el ‘amiguismo’ no es una práctica de una sociedad democrática.

“El problema aquí es que en su conjunto no hay ascenso social en Colombia para la gran mayoría”, añadió.

Igualmente, el senador Germán Varón se sumó al análisis y expresó que muchas veces las circunstancias políticas imponen candidatos. “A mí no me preocupa tanto que la persona tenga la capacidad y tenga un familiar en política”, dijo.

