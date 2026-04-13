Gobierno se refiere a alza en telefonía móvil: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 13 de abril 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 13 de abril de 2026:



Carina Murcia, ministra de las TIC , habló sobre el aumento en los planes de telefonía celular.

, habló sobre el aumento en los planes de telefonía celular. Natalia López, directora legal de la FLIP , se refirió sobre la decisión del tribunal de dar tres días al presidente Gustavo Petro para retractarse por denuncias de fraude electoral.

, se refirió sobre la decisión del tribunal de dar tres días al presidente Gustavo Petro para retractarse por denuncias de fraude electoral. Maruan Soto, escritor y analista, analizó sobre el fracaso de las conversaciones en Pakistán tras 21 horas de diálogo y el anuncio de Donald Trump de bloquear los puertos iraníes.

de bloquear los puertos iraníes. Felipe Díaz, de la dirección ejecutiva de la CRC, habló sobre el aumento en los precios de los planes de telefonía móvil en Colombia. El Dane informó que en marzo el sector de información y comunicaciones registró un incremento del 2,96 %.

El Dane informó que en marzo el sector de información y comunicaciones registró un incremento del 2,96 %. Luis Fernando González, arquitecto y experto en infraestructura, abordó sobre lo ocurrido hace un año, en el mes de mayo, cuando se reportaron 1.709 damnificados en Medellín por causa de las lluvias. En los corregimientos de San Antonio de Prado y Altavista, los habitantes de 229 viviendas recibieron la recomendación de evacuar, ¿qué ha pasado, en qué va todo y cómo está la situación?

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