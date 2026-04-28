Gremio lechero pide revisar resolución de etiquetado: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 28 de abril 2026

Actualizado: 28 de abr, 2026
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 28 de abril de 2026:
- Edwin Capaz, coordinador para los DDHH del Cric, habló sobre la movilización en el Cauca para rechazar los atentados terroristas que azotaron a la región durante el fin de semana.
- Abelardo Hernández, director de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, Tec Monterrey, analizó "Mythos", la IA desarrollada por Anthropic que ha desatado alarma por su capacidad de detectar fallos en distintos sistemas operativos.
- Ana María Casas, presidenta de Asoleches, se refirió sobre el llamado a las autoridades regulatorias y a los actores del sector para corregir errores conceptuales en el proyecto de resolución de etiquetado frontal que está tramitando el Ministerio de Salud y Protección Social.
- Carlos Alberto Zambrano, exconsejero de Estado, profundizó sobre la decisión del Consejo de Estado de admitir una demanda de nulidad contra el decreto del Gobierno que ordena trasladar $25 billones del ahorro pensional a Colpensiones.
- Iván Onatra, autor de Makondo York, abordó sobre cómo Gabriel García Márquez ya escribía sobre Nueva York sin conocerla. Años más tarde, la ciudad lo recibiría junto a su familia. Las impresiones de esa estadía y de sus siguientes visitas están consignadas en MakondoYork, uno de los libros expuestos en la Feria Internacional del Libro.
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