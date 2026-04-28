Gremio lechero pide revisar resolución de etiquetado: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 28 de abril 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 28 de abril de 2026:



Edwin Capaz, coordinador para los DDHH del Cric , habló sobre la movilización en el Cauca para rechazar los atentados terroristas que azotaron a la región durante el fin de semana.

, habló sobre la movilización en el Cauca para rechazar los atentados terroristas que azotaron a la región durante el fin de semana. Abelardo Hernández, director de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, Tec Monterrey, analizó "Mythos", la IA desarrollada por Anthropic que ha desatado alarma por su capacidad de detectar fallos en distintos sistemas operativos.

en distintos sistemas operativos. Ana María Casas, presidenta de Asoleches , se refirió sobre el llamado a las autoridades regulatorias y a los actores del sector para corregir errores conceptuales en el proyecto de resolución de etiquetado frontal que está tramitando el Ministerio de Salud y Protección Social.

, se refirió sobre el llamado a las autoridades regulatorias y a los actores del sector para corregir errores conceptuales en el proyecto de resolución de etiquetado frontal que está tramitando el Ministerio de Salud y Protección Social. Carlos Alberto Zambrano, exconsejero de Estado, profundizó sobre la decisión del Consejo de Estado de admitir una demanda de nulidad contra el decreto del Gobierno que ordena trasladar $25 billones del ahorro pensional a Colpensiones.

que ordena trasladar $25 billones del ahorro pensional a Colpensiones. Iván Onatra, autor de Makondo York, abordó sobre cómo Gabriel García Márquez ya escribía sobre Nueva York sin conocerla. Años más tarde, la ciudad lo recibiría junto a su familia. Las impresiones de esa estadía y de sus siguientes visitas están consignadas en MakondoYork, uno de los libros expuestos en la Feria Internacional del Libro.

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