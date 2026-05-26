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Iglesia Católica advierte sobre riesgos de la IA: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, martes 26 mayo 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 26 de mayo de 2026.

Mañanas Blu con Camila Zuluaga
Mañanas Blu con Camila Zuluaga 10:30 AM
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de may, 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 26 de mayo de 2026:

  • Juanita Goebertus, directora División Américas de Human Rights Watch, habló sobre el informe de la organización que revela el despliegue de mercenarios colombianos en la guerra de Sudán, quienes habrían sido entrenados en Estados Unidos.
  • Monseñor Mauricio Vélez, presidente de la Comisión Episcopal de Doctrina, se refirió sobre la primera encíclica del papa León XIV, en la que pide “desarmar” la inteligencia artificial y advierte sobre sus peligros.
  • Jaime Hernando Suárez, registrador delegado en lo electoral, explicó cómo avanzan las votaciones en el exterior.
  • Javier Flórez, director del área de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz, profundizó los vacíos e interrogantes en las propuestas de seguridad de los candidatos a la Presidencia.

Escuche el programa completo aquí:

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