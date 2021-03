Marzo 10 de 2021 - Mañanas BLU 10:30 con Camila Zuluaga, programa completo

Este miércoles en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, nos acompañó Santiago Wills, embajador y representante permanente de Colombia ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), quien se refirió a la posición del Gobierno en cuanto al llamado de Sudáfrica e India para que se suspenda la protección de las patentes contra el COVID-19 con el fin de aumentar la producción y salvar el mayor número posible vidas.

Escuche también a Inés Eléxpuru, directora de Comunicaciones de la Fundación Cultura Islámica, quien se pronunció acerca del referendo que prohibió ocultar el rostro en público, una decisión aclamada por los partidarios como una medida contra el islam radical, pero calificada de sexista y xenófoba por los opositores.

No se pierda tampoco a Werner Zitzmann, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), quien habló de los incentivos que plantea el Ministerio de las TIC al sector periodístico. La posibilidad ha generado inquietud sobre la destinación de esos recursos, en medio de la coyuntura política y electoral.

Este martes, el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, se refirió a la posibilidad de que los colombianos en etapa cinco de vacunación puedan adquirir dosis a través de acuerdos entre empresas privadas y farmacéuticas. En el panorama, no obstante, aún no se conoce el plan de privados para que las personas puedan inmunizarse de manera particular. Una iniciativa que cursa en el Congreso colombiano abre esa posibilidad en específico. En el tema central, escuche al senador Miguel Barreto del Partido Conservador y al reprentante Ricardo Ferro del Centro Democrático, quienes se refirieron al proyecto legislativo.

