Marzo 05 de 2021 - Mañanas BLU 10:30 con Camila Zuluaga, programa completo

Este viernes, en Mañanas BLU 10:30, la fotógrafa Diana Quirós habló sobre la denuncia en contra del fotógrafo Alex Cruz, quien según su testimonio la violó en un apartamento tras administrarle un narcótico y hacerle perder el conocimiento.

“Eran más o menos las 7:30 de la noche, me llevó a la cocina y me quitó la ropa. Lo recuerdo es que estábamos en la habitación y estaba llorando. Después abro los ojos porque no podía respirar, él encima de mí y me estaba asfixiando con las manos”, dijo.

Escuche además a los actores Zendaya Maree Stoermer Coleman y John David Washington, sobre la película Malcolm and Marie, en la que son protagonistas.

Rosa Moreno, cultivadora de uchuva, se conectó con nosotros para hablar sobre la crisis que vive el sector agropecuario.

"Nosotros primero debemos vender el cultivo para sembrarlo", contó.

En el tema central, analizamos el futuro de la aviación comercial; Juan Carlos Salazar, director de la Aeronáutica Civil Colombiana, aseguró que se han concentrado en enviar un mensaje claro a los pasajeros y a las autoridades de salud sobre los protocolos de bioseguridad.

Andrés Uribe, gerente para Colombia de la Asociación Internacional de Transporte Aero (Iata), se sumó al análisis de los diversos inconvenientes que han presentado los pasajeros en el cumplimiento de los vuelos, argumentó que, “en este momento comprar un tiquete a Brasil o Reino Unido hay más posibilidad que cambien la fecha, eso no es predecible para la aerolínea ni para el pasajero”.

