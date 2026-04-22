Nuevo debate por salario mínimo y tasas de interés: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 22 de abril 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 22 de abril de 2026:



Antonio José Lizarazo, exmagistrado de la Corte Constitucional , habló sobre el anuncio del presidente Gustavo Petro de un eventual incremento del salario mínimo en caso de que el Banco de la República continúe subiendo las tasas de interés.

, habló sobre el anuncio del presidente Gustavo Petro de un eventual incremento del salario mínimo en caso de que el Banco de la República continúe subiendo las tasas de interés. Valentina Ballesta, directora adjunta de investigación para las Américas Amnistía Internacional, detalló el informe anual de la organización, que documenta violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional a nivel mundial.

El periodista Juan Pablo Barrientos se refirió sobre la decisión de la Corte que ordena a la Iglesia Católica entregar archivos a periodistas sobre casos de abuso, marcando un precedente judicial.

se refirió sobre la decisión de la Corte que ordena a la Iglesia Católica entregar archivos a periodistas sobre casos de abuso, marcando un precedente judicial. Luis Benítez, director de Insolvencia Colombia, profundizó la denuncia de un "cartel de la insolvencia" presentada por el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón.

Juliana Londoño habló sobre su caso como comunicadora social que denuncia haber sido víctima de una presunta estafa por parte de una agencia de publicidad.

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