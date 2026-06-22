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Panorama de la votación en Bogotá en las elecciones:Mañanas Blu, Camila Zuluaga, lunes 22 junio 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 22 de junio de 2026.

Mañanas Blu con Camila Zuluaga
Mañanas Blu con Camila Zuluaga 10:30 AM
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de jun, 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 22 de junio de 2026:

  • Sergio Arboleda, abogado Corporación Jurídica Libertad, habló sobre los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
  • Jenny Lincoln, jefa de misión del Centro Carter, se refirió sobre la segunda vuelta de elecciones presidenciales de Colombia.
  • Susana Muhammad, exministra de Ambiente, abordó sobre la votación en Bogotá en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Escuche el programa completo aquí:

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