Panorama de la votación en Bogotá en las elecciones:Mañanas Blu, Camila Zuluaga, lunes 22 junio 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 22 de junio de 2026:



Sergio Arboleda, abogado Corporación Jurídica Libertad , habló sobre los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

, habló sobre los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Jenny Lincoln, jefa de misión del Centro Carter, se refirió sobre la segunda vuelta de elecciones presidenciales de Colombia.

Susana Muhammad, exministra de Ambiente, abordó sobre la votación en Bogotá en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

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