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Panorama del sistema de salud en Colombia: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, miércoles 27 mayo 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 27 de mayo de 2026.

Mañanas Blu con Camila Zuluaga
Mañanas Blu con Camila Zuluaga 10:30 AM
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de may, 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 27 de mayo de 2026:

  • El exprocurador Carlos Gustavo Arrieta habló sobre la participación en política electoral.
  • Pablo Javier Patiño, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, se refirió sobre las principales propuestas en materia de salud de los candidatos presidenciales que lideran las encuestas, y un contexto sobre la situación actual del sistema de salud.
  • Sergio Fajardo, candidato presidencial, abordó el panorama político y la carrera por la Casa de Nariño.

Escuche el programa completo aquí:

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