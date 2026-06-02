Panorama económico tras resultados electorales: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, martes 2 junio 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 2 de junio de 2026:



Esteban González Pons, jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, habló sobre la presentación de la Declaración Preliminar de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea sobre las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026.

sobre las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026. Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la bolsa de valores , se refirió sobre el comportamiento de los mercados tras las elecciones presidenciales, con caída del dolar, alza de la Bolsa de Valores y ganancias en Ecopetrol.

, se refirió sobre el comportamiento de los mercados tras las elecciones presidenciales, con caída del dolar, alza de la Bolsa de Valores y ganancias en Ecopetrol. Cecilia López, exministra de Agricultura, analizó el peso de las palabras en la política colombiana y el impacto de los discursos en un país marcado por la violencia.

Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) , profundizó sobre el análisis de los resultados electorales en municipios con mayores riesgos de constreñimiento por parte de grupos armados.

, profundizó sobre el análisis de los resultados electorales en municipios con mayores riesgos de constreñimiento por parte de grupos armados. Capitán Roni Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, habló cómo Netanyahu hace caso omiso al anuncio de Trump de parar las hostilidades con el Líbano en un intento de retomar las negociaciones con Irán, que ha dicho que mientras Israel ataque al Líbano no habrá conversaciones. El primer ministro de Israel acusa a Hezbolá de ser quien rompió el alto al fuego.

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