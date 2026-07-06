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Polémica por la decisión de la FIFA sobre Balogun: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, lunes 6 julio 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 6 de julio de 2026.

Mañanas Blu con Camila Zuluaga
Mañanas Blu con Camila Zuluaga 10:30 AM
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de jul, 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 6 de julio de 2026:

  • Carolina Corcho, senadora electa del Pacto Histórico, habló sobre el panorama de la oposición frente al Gobierno de Abelardo De La Espriella.
  • Xavier Estrada, exárbitro internacional, se refirió sobre la decisión de la FIFA de retirar la sanción al delantero estadounidense Folarin Balogun.
  • Juan Pablo Caballero, abogado experto en derecho deportivo, abordó sobre la decisión de la FIFA de retirar la sanción al delantero estadounidense Folarin Balogun.

  • Alejandro Carranza, abogado de la ANI, se pronunció sobre la ampliación de la denuncia contra Néstor Humberto Martínez.

    Escuche el programa completo aquí:

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