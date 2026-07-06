Polémica por la decisión de la FIFA sobre Balogun: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, lunes 6 julio 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 6 de julio de 2026:



Carolina Corcho, senadora electa del Pacto Histórico , habló sobre el panorama de la oposición frente al Gobierno de Abelardo De La Espriella.

, habló sobre el panorama de la oposición frente al Gobierno de Abelardo De La Espriella. Xavier Estrada, exárbitro internacional, se refirió sobre la decisión de la FIFA de retirar la sanción al delantero estadounidense Folarin Balogun.

Juan Pablo Caballero, abogado experto en derecho deportivo , abordó sobre la decisión de la FIFA de retirar la sanción al delantero estadounidense Folarin Balogun.

, abordó sobre la decisión de la FIFA de retirar la sanción al delantero estadounidense Folarin Balogun. Alejandro Carranza, abogado de la ANI, se pronunció sobre la ampliación de la denuncia contra Néstor Humberto Martínez. Escuche el programa completo aquí: