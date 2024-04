Posible intervención a EPM: Mañanas Blu con Camila Zuluaga, 19 de abril

Este viernes, 19 de abril, en Mañanas Blu con Camila Zuluaga, la escritora española Rosa Montero habló sobre su participación en la Feria Internacional del Libro de Bogotá.

“Lo más dificil es entretener un hijo, es que él entienda que uno está aburrido y no tiene que ser frente a una pantalla”, afirmó.

Diego Laserna, exconcejal de Bogotá, habló de las advertencias que hizo hace cinco años sobre el agua y el racionamiento en la capital en la actualidad.

“El factor más importante para que estemos en la crisis en la que estamos es que el Acueducto de Bogotá no ha cumplido con la planeación que tenía para conseguir suficiente agua para las necesidades demográficas de la ciudad, lo advertí desde 2018”, afirmó.

Agamenón Quintero, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, habló de las marchas convocadas para el próximo 21 de abril.

“Yo soy médico, no soy político y es como si pasara algo con el periodismo y citarán a los ingenieros a hablar”, afirmó.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, habló de la publicación en la que aseguró que ha recibido información de que el Gobierno nacional estaría planeando intervenir a EPM.

“Estoy pidiendo que se den claridades sobre EPM y sus empresas, porque no podemos andar en medio de una incertidumbre”, dijo.

Claudia Hernández, procuradora delegada para la Función Pública, se conectó en Mañanas Blu para hablar sobre los dineros de las instituciones públicas.

“El Ministerio de la Igualdad no lo teníamos en el presupuesto el año pasado porque si bien se creó cuando entró en funcionamiento cuando ya se le iba a dar la planta personal, no fue posible dársela el año pasado porque no estaba dentro del presupuesto”, explicó.

