Preocupación por sistema eléctrico en el país: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, jueves 28 mayo 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 28 de mayo de 2026:



Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen , debatió sus preocupaciones sobre la estabilidad del sistema eléctrico interconectado debido a la situación financiera del sector y al estrés adicional que puede suponer el fenómeno

debatió sus debido a la situación financiera del sector y al estrés adicional que puede suponer el fenómeno Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, habló sobre el panorama político y la recta final de la carrera por la Casa de Nariño.

habló sobre el panorama político y la recta final de la carrera por la Casa de Nariño. La explosiva frase de la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, Aída Quilcué, que sacude las universidades en el país.

que sacude las universidades en el país. ¿Invasión inminente? Cuba denuncia ante la ONU posible agresión militar de Estados Unidos.

Aeropuerto El Dorado estrena megazona de inmigración por el Mundial de la Fifa.

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