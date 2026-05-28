Preocupación por sistema eléctrico en el país: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, jueves 28 mayo 2026

Actualizado: 28 de may, 2026
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 28 de mayo de 2026:
- Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, debatió sus preocupaciones sobre la estabilidad del sistema eléctrico interconectado debido a la situación financiera del sector y al estrés adicional que puede suponer el fenómeno
- Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, habló sobre el panorama político y la recta final de la carrera por la Casa de Nariño.
- La explosiva frase de la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, Aída Quilcué, que sacude las universidades en el país.
- ¿Invasión inminente? Cuba denuncia ante la ONU posible agresión militar de Estados Unidos.
- Aeropuerto El Dorado estrena megazona de inmigración por el Mundial de la Fifa.
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