En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Guaviare
Colombiano muerto en ICE
Ricardo Roa
Elecciones presidenciales

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Preocupación por sistema eléctrico en el país: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, jueves 28 mayo 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 28 de mayo de 2026.

Mañanas Blu con Camila Zuluaga
Mañanas Blu con Camila Zuluaga 10:30 AM
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de may, 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 28 de mayo de 2026:

  • Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, debatió sus preocupaciones sobre la estabilidad del sistema eléctrico interconectado debido a la situación financiera del sector y al estrés adicional que puede suponer el fenómeno
  • Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, habló sobre el panorama político y la recta final de la carrera por la Casa de Nariño.
  • La explosiva frase de la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, Aída Quilcué, que sacude las universidades en el país.
  • ¿Invasión inminente? Cuba denuncia ante la ONU posible agresión militar de Estados Unidos.
  • Aeropuerto El Dorado estrena megazona de inmigración por el Mundial de la Fifa.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad