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Proponen revisar régimen laboral para las madres: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, viernes 3 julio 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 3 de julio de 2026.

Mañanas Blu con Camila Zuluaga
Mañanas Blu con Camila Zuluaga 10:30 AM
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de jul, 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 3 de julio de 2026:

  • Fabio Arjona, ministro de Ambiente designado, habló sobre su llegada al gabinete de Abelardo De La Espriella.
  • Raquel Garavito, presidenta de Fedeseguridad, se refirió sobre la propuesta de revisar el régimen laboral para las madres del país.
  • Laureano Quintero, médico cirujano y líder de misión de apoyo en Venezuela, abordó sobre la situación en el país tras una semana del doble terremoto.

Escuche el programa completo aquí:

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