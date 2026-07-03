Proponen revisar régimen laboral para las madres: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, viernes 3 julio 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 3 de julio de 2026:



Fabio Arjona, ministro de Ambiente designado, habló sobre su llegada al gabinete de Abelardo De La Espriella.

Raquel Garavito, presidenta de Fedeseguridad , se refirió sobre la propuesta de revisar el régimen laboral para las madres del país.

, se refirió sobre la propuesta de revisar el régimen laboral para las madres del país. Laureano Quintero, médico cirujano y líder de misión de apoyo en Venezuela, abordó sobre la situación en el país tras una semana del doble terremoto.

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