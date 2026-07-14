¿Qué hay detrás de la entrevista a Melnichenko?: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, martes 14 julio 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 14 de julio de 2026:



Gloria Arias, negociadora de paz, columnista de El Espectador, una de las cabezas de DLP , habló sobre los anuncios del presidente electo Abelardo De La Espriella de eliminar consejerías y recortar entidades del Estado.

, habló sobre los anuncios del presidente electo Abelardo De La Espriella de eliminar consejerías y recortar entidades del Estado. Ignacio Valdecasas, exembajador de España en Moscú, analizó la entrevista que The Economist realizó al oligarca ruso Andrey Melnichenko y ofreció una lectura distinta a la que ha predominado en medios occidentales.

Luis García, nuevo director ejecutivo de Acolfutpro , se refirió sobre el borrador que prepara el Ministerio de Trabajo para modificar las condiciones laborales de los deportistas de alto rendimiento en Colombia.

, se refirió sobre el borrador que prepara el Ministerio de Trabajo para modificar las condiciones laborales de los deportistas de alto rendimiento en Colombia. Iván Jaramillo Jassir, viceministro de Trabajo, habló sobre la entrada en vigor de la jornada laboral máxima de 42 horas semanales, que comenzará a regir en Colombia a partir del 15 de julio de 2026, en cumplimiento de la Ley 2101 de 2021.

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