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Reacciones por enfrentamientos indígenas Misak y Nasa: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 22 mayo 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 22 de mayo de 2026.

Mañanas Blu con Camila Zuluaga
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de may, 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 22 de mayo de 2026:

  • Tatiana Bachiller, exautoridad del cabildo indígena Misak de Guambía, y Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), se pronunciaron sobre los violentos enfrentamientos entre indígenas Misak y Nasa en el Cauca.
  • Laura Herrera, directora de la Fundación Mujeres por la Democracia, se refirió al estudio sobre concepciones generales y diferencias percibidas entre hombres y mujeres al momento de ejercer liderazgo en organizaciones privadas y públicas

  • Sandra Miyera, secretaria de Cultura de Boyacá, abordó sobre los eventos y formación musical en el departamento.

    Escuche el programa completo aquí:

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