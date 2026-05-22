Reacciones por enfrentamientos indígenas Misak y Nasa: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 22 mayo 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 22 de mayo de 2026:



Tatiana Bachiller, exautoridad del cabildo indígena Misak de Guambía, y Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), se pronunciaron sobre los violentos enfrentamientos entre indígenas Misak y Nasa en el Cauca.

Laura Herrera, directora de la Fundación Mujeres por la Democracia , se refirió al estudio sobre concepciones generales y diferencias percibidas entre hombres y mujeres al momento de ejercer liderazgo en organizaciones privadas y públicas

, se refirió al estudio sobre concepciones generales y diferencias percibidas entre hombres y mujeres al momento de ejercer liderazgo en organizaciones privadas y públicas Sandra Miyera, secretaria de Cultura de Boyacá, abordó sobre los eventos y formación musical en el departamento. Escuche el programa completo aquí: