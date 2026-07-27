Senadora Jennifer Pedraza cuestionó el respaldo político de Petro a Juliana Guerrero

La senadora de Dignidad y Compromiso habló en Mañanas Blu 10:30 sobre la denuncia que presentó ante la Fiscalía contra las hermanas Juliana y Verónica Guerrero. También cuestionó el respaldo que, según ella, recibieron desde el Gobierno.

La senadora Jennifer Pedraza anunció la radicación de una tercera denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación contra las hermanas Juliana y Verónica Guerrero, con el propósito de que se investiguen los presuntos hechos de corrupción revelados recientemente sobre su actuación en distintas entidades del Estado.

La congresista explicó que la nueva acción judicial busca que el ente investigador determine si existieron conductas como tráfico de influencias, cohecho y posible enriquecimiento ilícito, entre otros presuntos delitos.

Jennifer Pedraza anuncia nueva denuncia contra las hermanas Guerrero

Pedraza recordó que previamente presentó una denuncia que derivó en una audiencia de acusación programada para el próximo 5 de agosto contra Juliana Guerrero y exfuncionarios de la Fundación Universitaria San José por los presuntos delitos de fraude procesal y falsedad en documento público. Además, señaló que también denunció a Verónica Guerrero por una supuesta usurpación de funciones.

La congresista explicó que la nueva denuncia se sustenta en las recientes revelaciones periodísticas relacionadas con una presunta red para favorecer contratos públicos.

“Hoy estamos presentando formalmente la denuncia para que la Fiscalía investigue sobre las denuncias que presenta la revista Semana, en donde podrían estar incurriendo en tráfico de influencias, cohecho, posible enriquecimiento ilícito, entre varias otras conductas delictivas”, dijo.

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La senadora agregó que también pidió revisar actuaciones relacionadas con el Fondo Colombia en Paz y la Universidad Popular del Cesar (UPC), donde Juliana Guerrero continúa siendo delegada del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Superior Universitario.

Durante la entrevista, Pedraza sostuvo que Juliana y Verónica Guerrero llegaron al entorno del presidente Gustavo Petro a través de René Hernández y, posteriormente, adquirieron influencia política en el departamento del Cesar.

Según afirmó, Juliana Guerrero se convirtió en un enlace entre la Casa de Nariño y algunos congresistas de esa región. “Juliana se volvió una ficha estratégica del presidente Petro para consolidar esta alianza con los politiqueros del Cesar”, aseguró.

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La congresista también cuestionó la respuesta del mandatario frente a las denuncias y sostuvo que, a su juicio, el presidente ha respaldado a Juliana Guerrero. “Aquí nosotros le acabamos de radicar a la Fiscalía la solicitud para que investiguen por un presunto enriquecimiento ilícito”, precisó.

Jennifer Pedraza pidió celeridad en las investigaciones

La senadora manifestó que espera avances en los procesos judiciales que ya cursan contra las hermanas Guerrero y otros funcionarios mencionados en sus denuncias.

Recordó que, además de los procesos relacionados con la Fundación Universitaria San José, existen otros hechos que, según indicó, también deberían ser esclarecidos por las autoridades. “Esto es mucho más que unos títulos falsos, lo cual ya es gravísimo”, destacó.

Frente a la pregunta sobre el respaldo del presidente Gustavo Petro a Juliana Guerrero, Pedraza afirmó que no cuenta con elementos para pronunciarse sobre la naturaleza de esa relación, aunque insistió en que existe una responsabilidad política del jefe de Estado por haberle otorgado espacios de poder.

“Yo no tengo información para afirmar cuál es la naturaleza de la relación entre el presidente Gustavo Petro y Juliana Guerrero. Todo lo que yo digo me gusta tener cómo sustentarlo”, mencionó.

Finalmente, reiteró que espera que la Fiscalía avance con rapidez en las investigaciones para esclarecer los hechos denunciados y establecer las responsabilidades que correspondan.