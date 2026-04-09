Un gesto de reconciliación que conmovió al país: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 9 de abril 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 9 de abril de 2026:



Guillermo Rivera, exministro del Interior , habló del decreto sobre la Línea Negra.

, habló del decreto sobre la Línea Negra. Rafael Peñalver, abogado constitucionalista en Estados Unidos , explicó la solicitud de demócratas y miembros del movimiento MAGA para que se invoque a la enmienda 25 de la Constitución de EEUU para que Donald Trump no siga siendo el presidente.

, explicó la solicitud de demócratas y miembros del movimiento MAGA para que se invoque a la enmienda 25 de la Constitución de EEUU para que Donald Trump no siga siendo el presidente. Andrés Velasco, presidente de Asofondos , abordó sobre la orden del Gobierno a los Fondos Privados de Pensiones de reducir sus inversiones en el exterior a un máximo de 30 % en los próximos 5 años.

, abordó sobre la orden del Gobierno a los Fondos Privados de Pensiones de reducir sus inversiones en el exterior a un máximo de 30 % en los próximos 5 años. Yésica Natalia Giraldo, víctima del conflicto armado, se refirió del acto de perdón y el abrazo con el hombre que dio la orden de matar a su ser querido, esto en el marco del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas.

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