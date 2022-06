3 de junio de 2022 - Mañanas BLU con Néstor Morales, programa completo

Representantes del gobierno de Estados Unidos , en el marco de la celebración de los 200 años de relaciones diplomáticas con Colombia, aseguraron en Mañanas BLU que la Casa Blanca está dispuesta a trabajar con cualquiera de los contendientes en las elecciones presidenciales que este 19 de junio tendrán votaciones de segunda vuelta.

“El pueblo colombiano es sabio, esperamos una votación transparente y ordenada para elegir a la persona que dirija los destinos de los colombianos”, dijo el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols.

"Colombia es una de las democracias más antiguas de la democracia y el Caribe, con instituciones electorales robustas. Respetamos y acatamos la voluntad del pueblo colombiano”, afirmó Juan González, director para el Hemisferio Occidental.

Siguiendo con temas políticos Sergio Fajardo, quien aclaró que aún no se ha llegado a un acuerdo definitivo con el candidato de la Liga Anticorrupción, aseguró en Mañanas BLU que no le sorprendió en nada la adhesión de Gaviria a Petro. Además, dejó en el aire posibles conflictos que vio durante su campaña presidencial.

“Para nada, a estas alturas de la vida ya no me sorprendo con nada. Yo sabía que él iba a apoyar a Petro, se lo escuché en la reunión del lunes. Ahora, de ahí para atrás muchas cosas hay en la vida (…) Yo estaba concentrado en hacer mi campaña, tengo mi cuaderno con todo lo que he visto, pero ahora la reflexión es otra”.

