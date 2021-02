12 de febrero de 2021 - Mañanas BLU con Néstor Morales, programa completo

Este viernes, en Mañanas BLU, hablamos con el profesor William Agudelo, presidente de la Asociación Distrital de Educadores, quien habló sobre el regreso de los niños y jóvenes a los colegios y exigió mejores condiciones de seguridad para regresar a clases.

“El lunes no vamos a regresar, mientras no baje el índice de contagios en la ciudad. No regresaremos de manera presencial”, indicó el profesor.

“Nosotros hemos hecho reuniones. Decían 'los niños no contagian, los niños no se mueren', y miren. Cuántas veces hemos discutido y cuántas vidas hemos salvado por no estar ahí”, agregó.

Además, se conectó con nosotros el doctor José Millán Oñate, presidente de la Asociación Colombiana de Infectología, explicó sobre los riesgos que hay de contagio a través del contacto con varios objetos y las medidas que se aplican el país y no son tan efectivas.

Indicó que, tomar la temperatura es una medida aleatoria. La fiebre es un síntoma de una posible infección y si se detecta, la persona debería aislarse.

“La infección por coronavirus está más relacionada con la interacción social, la ausencia del uso de mascarilla, la calidad del aire y no guardar la distancia. El riesgo a través del contacto con ropa, zapatos, objetos que compramos en el mercado, es muy bajo, prácticamente está desestimado”, declaró el experto.

Igualmente, Germán Escobar, jefe de gabinete en el Ministerio de Salud, habló acerca de la llegada de las vacunas contra el COVID-19 a Colombia.

“COVAX ha informado que tiene ya un volumen de vacunas dispuestas. Lo que tenemos presupuestado es que la de Pfizer vaya a personal de la salud y otras vayan a mayores de 80 años”, dijo.

Por otra parte, Gustavo Landazábal, hijo del general Fernando Landazábal, asesinado por las Farc, se refirió al asesinato de su padre y lo que dijo Rodrigo Londoño ante la JEP.

“Yo no soy el juez, el juez principal es la JEP, ellos tienen que convencerlos de que han dicho todo lo que saben. Mi padre tenía la conciencia tan tranquila que se iba a pie a la oficina”, aseguró.

También se conectó con nosotros Diana Rodríguez, secretaria Distrital de la Mujer, quien apropósito de la polémica que desató los contenidos de los cursos para aprender a usar dispositivos móviles que ofrece la secretaría, habló sobre el tema y explicó que es tan grande la brecha, que hay mujeres que no saben usar los elementos básicos de un celular.

“O permitimos que siga aumentando la brecha y partimos del punto de que todos tienen conocimientos digitales o cerramos la brecha”, afirmó.

No se pierda a Andrés Cepeda, quien estuvo con nosotros y habló acerca de ‘Cepeda en tablas’, “Ahí están como todos mis recuerdos y lo que estaba sucediendo en el país. Esa es la imagen que quise dejar”, relató.

Adicionalmente, Carlos Paredes, periodista en Lima, habló sobre la supuesta vacunación del presidente Martín Vizcarra. “El presidente pidió que lo vacunarán a él y a su esposa. Él lo único que ha hecho es preocuparse por inmunizarse él. Esto ha indignado en el Perú”, informó el periodista.

Empieza el año nuevo chino y Liliana Becerra, arquitecta experta en FENG SHUI, abordó este tema. Indicó que le parece que el buey viene a organizar todo. Ellos van haciendo lo que les corresponde. Todos los años tienen una tendencia energética.

“Solamente abre la puerta, de ahí en adelante cada año es diferente. Eso será el inicio de muchos cambios en esta nueva era”, añadió.

