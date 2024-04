Estudiantes del colegio El Pilar de Bucaramanga no están recibiendo almuerzos del PAE

Estudiantes del colegio El Pilar sede E de Bucaramanga llevan más de un mes y medio sin recibir raciones preparadas del Programa de Alimentación Escolar (PAE), debido a un problema de infraestructura en la escuela. Un hecho que fue denunciado por los padres de familia.

En ese sentido, los padres de familia del colegio explicaron que no han recibido almuerzos del programa PAE hace más de 50 días debido a un problema que hay en la tubería de gas natural de la cocina, el cual no ha sido arreglado por la empresa que suministra el servicio, algo que no entienden.

“Ese es el inconveniente, nos dijeron que era un problema en una tubería de gas, pero ya después de dos meses no es justo con nuestros hijos que nos les den el almuerzo en el colegio”, dijo una de las madres de la familia.

“Situación preocupante e inaceptable viven decenas de niños estudiantes del Colegio El Pilar Sede E y beneficiarios del programa PAE, quienes desde hace más de un mes y medio no reciben su almuerzo”, dijo el concejal de Bucaramanga Diego Lozada en su cuenta de X.

Publicidad

Por su parte la secretaria de Educación de Bucaramanga Martha Cecilia Guarín explicó que los menores han recibido raciones del PAE industrializadas, pero sobre las raciones de almuerzos preparados en el sitio la empresa de gas propano no ha autorizado la utilización de la tubería por, posiblemente, representar un alto riesgo.

“El municipio sí está garantizando el PAE, todos los días se entregan raciones industrializadas a los estudiantes. Hacer uso del gas, sin contar con previa autorización de Vanti, es poner en riesgo la seguridad de la comunidad educativa”, dijo la secretaria de educación.

Publicidad

“Sería bueno saber en qué estado se encuentra la gestión y conocer cómo usted expone, por qué Vanti niega la operación ahora y no antes. De ser un tema de gestión administrativa, agradecemos Secretaría adelantar lo pertinente, pues la comunidad no puede afectarse, menos a los niños”, agregó el concejal Lozada.