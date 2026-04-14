Afectaciones en vías nacionales debido a bloqueos por predial: Mañanas Blu, martes, 14 de abril 2026

Actualizado: 14 de abr, 2026
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 14 de abril de 2026:
- Jorge Iván Ospina, nuevo interventor de la Nueva EPS, habló sobre la resolución que extiende por un año más la medida de intervención.
- Juvenal Díaz, gobernador de Santander, abordó sobre el principio de acuerdo entre el Gobierno y los campesinos para revisar el avalúo catastral en el departamento.
- Armando Benedetti, ministro del Interior, se refirió sobre el paro campesino convocado por el aumento del impuesto predial.
- César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, profundizó sobre el caso del profesor Neill Felipe Cubides.
- Jaime Raúl Salamanca, representante a la Cámara, habló sobre la posibilidad de respaldar la candidatura presidencial de Iván Cepeda.
- Catherine Juvinao, representante a la Cámara, se refirió sobre la fractura en la Alianza Verde por la propuesta de respaldar la candidatura presidencial de Iván Cepeda.
Escuche el programa completo aquí: