Afectaciones en vías nacionales debido a bloqueos por predial: Mañanas Blu, martes, 14 de abril 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 14 de abril de 2026:



Jorge Iván Ospina, nuevo interventor de la Nueva EPS , habló sobre la resolución que extiende por un año más la medida de intervención.

, habló sobre la resolución que extiende por un año más la medida de intervención. Juvenal Díaz, gobernador de Santander, abordó sobre el principio de acuerdo entre el Gobierno y los campesinos para revisar el avalúo catastral en el departamento.

Armando Benedetti, ministro del Interior , se refirió sobre el paro campesino convocado por el aumento del impuesto predial.

, se refirió sobre el paro campesino convocado por el aumento del impuesto predial. César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, profundizó sobre el caso del profesor Neill Felipe Cubides.

Jaime Raúl Salamanca, representante a la Cámara , habló sobre la posibilidad de respaldar la candidatura presidencial de Iván Cepeda.

, habló sobre la posibilidad de respaldar la candidatura presidencial de Iván Cepeda. Catherine Juvinao, representante a la Cámara, se refirió sobre la fractura en la Alianza Verde por la propuesta de respaldar la candidatura presidencial de Iván Cepeda.

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