Análisis internacional sobre la tregua entre EE.UU. e Irán: Mañanas Blu, miércoles, 8 de abril 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 8 de abril de 2026:



Alejandro Carranza, abogado de Ricardo Bonilla, habló sobre la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de avalar la solicitud de libertad por vencimiento de términos a favor del exministro, dentro del proceso por el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

habló sobre la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de avalar la solicitud de libertad por vencimiento de términos a favor del exministro, dentro del proceso por el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Martha Carvajalino, ministra de Agricultura, se refirió sobre las medidas anunciadas por el presidente Gustavo Petro por tasas de interés del Banco de la República.

se refirió sobre las medidas anunciadas por el presidente Gustavo Petro por tasas de interés del Banco de la República. Alexander Crowther, coronel (r) del Ejército de EE. UU. y exasesor de la OTAN , explicó sobre el acuerdo alcanzado por EE.UU. e Irán para un alto el fuego.

, explicó sobre el acuerdo alcanzado por EE.UU. e Irán para un alto el fuego. Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca , comentó sobre el ataque armado en Jamundí, Valle.

, comentó sobre el ataque armado en Jamundí, Valle. El doctor Alexie Vallejo, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, habló sobre la crisis de medicamentos tratados para pacientes de salud mental.

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