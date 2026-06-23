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Así va el escrutinio de votaciones de segunda vuelta: Mañanas Blu, martes 23 de junio 2026

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 23 de junio de 2026 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

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Director de Mañanas Blu, Néstor Morales
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de jun, 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 23 de junio de 2026:

  • Carlos Chacón, director del Instituto de Ciencia Política, habló sobre la polémica por el 100 % de votos de Iván Cepeda en algunos municipios.
  • Juan Fernando Cristo, exministro del Interior, se refirió sobre los resultados de la segunda vuelta de elecciones presidenciales.
  • Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela 2015, abordó sobre cuál es el plan para la transición hacia la democracia en Venezuela.

Escuche el programa completo aquí:

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