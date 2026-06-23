Así va el escrutinio de votaciones de segunda vuelta: Mañanas Blu, martes 23 de junio 2026

Actualizado: 23 de jun, 2026
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 23 de junio de 2026:
- Carlos Chacón, director del Instituto de Ciencia Política, habló sobre la polémica por el 100 % de votos de Iván Cepeda en algunos municipios.
- Juan Fernando Cristo, exministro del Interior, se refirió sobre los resultados de la segunda vuelta de elecciones presidenciales.
- Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela 2015, abordó sobre cuál es el plan para la transición hacia la democracia en Venezuela.
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