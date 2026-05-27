Atentado contra el Ejército deja varios heridos en La Guajira:Mañanas Blu, miércoles 27 de mayo 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 27 de mayo de 2026:



Misael Velásquez, secretario de Gobierno del departamento de La Guajira , habló sobre el ataque con explosivos contra un batallón del Ejército en Riohacha, que dejó doce militares heridos.

, habló sobre el ataque con explosivos contra un batallón del Ejército en Riohacha, que dejó doce militares heridos. La candidata presidencial Paloma Valencia, se refirió sobre el panorama político y la recta final de la carrera por la Casa de Nariño.

Roberto Uparela, vicepresidente de la Agenda Nacional de Infraestructura , abordó sobre la posible terminación anticipada del contrato de las Autopistas del Café.

, abordó sobre la posible terminación anticipada del contrato de las Autopistas del Café. Juan Diego Patiño, gobernador de Risaralda, habló sobre la posible terminación anticipada del contrato de las Autopistas del Café.

Gustavo Bolívar, exsenador de Colombia , se pronunció sobre la polémica por los eventos de campaña que ha realizado el candidato presidencial Iván Cepeda.

, se pronunció sobre la polémica por los eventos de campaña que ha realizado el candidato presidencial Iván Cepeda. Diego Chávez, vicepresidente de sociedades SAE, se refirió sobre el caso de Lili Pink.

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