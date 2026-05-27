Atentado contra el Ejército deja varios heridos en La Guajira:Mañanas Blu, miércoles 27 de mayo 2026

Actualizado: 27 de may, 2026
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 27 de mayo de 2026:
- Misael Velásquez, secretario de Gobierno del departamento de La Guajira, habló sobre el ataque con explosivos contra un batallón del Ejército en Riohacha, que dejó doce militares heridos.
- La candidata presidencial Paloma Valencia, se refirió sobre el panorama político y la recta final de la carrera por la Casa de Nariño.
- Roberto Uparela, vicepresidente de la Agenda Nacional de Infraestructura, abordó sobre la posible terminación anticipada del contrato de las Autopistas del Café.
- Juan Diego Patiño, gobernador de Risaralda, habló sobre la posible terminación anticipada del contrato de las Autopistas del Café.
- Gustavo Bolívar, exsenador de Colombia, se pronunció sobre la polémica por los eventos de campaña que ha realizado el candidato presidencial Iván Cepeda.
- Diego Chávez, vicepresidente de sociedades SAE, se refirió sobre el caso de Lili Pink.
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