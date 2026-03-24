Aumentan víctimas por accidente de avión Hércules en Putumayo: Mañanas Blu, martes, 24 de marzo 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 24 de marzo de 2026:



Jhon Molina, gobernador de Putumayo , habló sobre el trágico accidente aéreo ocurrido el lunes 23 de marzo, cuando un avión tipo Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se precipitó a tierra en el departamento.

, habló sobre el trágico accidente aéreo ocurrido el lunes 23 de marzo, cuando un avión tipo Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se precipitó a tierra en el departamento. Eduardo Sanjuan, comandante de Bomberos de Putumayo , se refirió sobre el accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), ocurrido este lunes en zona rural de Puerto Leguízamo (Putumayo).

, se refirió sobre el accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), ocurrido este lunes en zona rural de Puerto Leguízamo (Putumayo). Luis Emilio Bustos, alcalde de Puerto Leguízamo (Putumayo) , habló sobre el accidente de un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial de Colombia ocurrido en la mañana del lunes 23 de marzo.

, habló sobre el accidente de un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial de Colombia ocurrido en la mañana del lunes 23 de marzo. David Fernández, contralor delegado para el sector trabajo , se refirió sobre las nuevas advertencias de la Contraloría, que considera inviable la aplicación del decreto que propone el traslado de pensiones desde los fondos privados hacia Colpensiones.

, se refirió sobre las nuevas advertencias de la Contraloría, que considera inviable la aplicación del decreto que propone el traslado de pensiones desde los fondos privados hacia Colpensiones. Otty Patiño, consejero comisionado de Paz , habló sobre la confesión ante la justicia de Simeón Pérez, alias 'El Viejo', acusando a alias 'El Zarco Aldinever', uno de los máximos cabecilla de la Segunda Marquetalia, disidencia de las Farc creada en Venezuela por alias 'Iván Márquez' luego de traicionar el acuerdo de paz, abre una serie de interrogantes que deben ser respondidos por el Gobierno Nacional.

, habló sobre la confesión ante la justicia de Simeón Pérez, alias 'El Viejo', acusando a alias 'El Zarco Aldinever', uno de los máximos cabecilla de la Segunda Marquetalia, disidencia de las Farc creada en Venezuela por alias 'Iván Márquez' luego de traicionar el acuerdo de paz, abre una serie de interrogantes que deben ser respondidos por el Gobierno Nacional. El alcalde de Fómeque, Cundinamarca, Eduar Esneider Acosta, se refirió sobre el caso de dos senderistas y un guía que estuvieron desaparecidos durante varias horas en el páramo de Chingaza y que fueron encontrados por los rescatistas.

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