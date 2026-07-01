Avanza el proceso de empalme entre los dos gobiernos :Mañanas Blu, miércoles 1 de julio 2026

Actualizado: 1 de jul, 2026
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 1 de julio de 2026:
- Germán Ávila, ministro de Hacienda, habló sobre el empalme entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el del presidente electo Abelardo De La Espriella.
- Miguel Gómez, ministro de Hacienda designado, se refirió sobre el anuncio del Gobierno de presentar una reforma tributaria antes de que finalice la administración de Gustavo Petro.
- El vicepresidente electo José Manuel Restrepo, abordó sobre la transición entre el Gobierno de Gustavo Petro y el del presidente electo Abelardo De La Espriella.
- Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, se pronunció sobre cómo será la relación del departamento con el nuevo Gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella.
- Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, habló sobre la tragedia que se registra en Venezuela.
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