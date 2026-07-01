Avanza el proceso de empalme entre los dos gobiernos :Mañanas Blu, miércoles 1 de julio 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 1 de julio de 2026:



Germán Ávila, ministro de Hacienda , habló sobre el empalme entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el del presidente electo Abelardo De La Espriella.

, habló sobre el empalme entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el del presidente electo Abelardo De La Espriella. Miguel Gómez, ministro de Hacienda designado, se refirió sobre el anuncio del Gobierno de presentar una reforma tributaria antes de que finalice la administración de Gustavo Petro.

El vicepresidente electo José Manuel Restrepo , abordó sobre la transición entre el Gobierno de Gustavo Petro y el del presidente electo Abelardo De La Espriella.

, abordó sobre la transición entre el Gobierno de Gustavo Petro y el del presidente electo Abelardo De La Espriella. Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, se pronunció sobre cómo será la relación del departamento con el nuevo Gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella.

Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, habló sobre la tragedia que se registra en Venezuela.

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