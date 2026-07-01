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Avanza el proceso de empalme entre los dos gobiernos :Mañanas Blu, miércoles 1 de julio 2026

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 1 de julio de 2026 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Mañanas Blu
Mañanas Blu con Néstor Morales
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de jul, 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 1 de julio de 2026:

  • Germán Ávila, ministro de Hacienda, habló sobre el empalme entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el del presidente electo Abelardo De La Espriella.
  • Miguel Gómez, ministro de Hacienda designado, se refirió sobre el anuncio del Gobierno de presentar una reforma tributaria antes de que finalice la administración de Gustavo Petro.
  • El vicepresidente electo José Manuel Restrepo, abordó sobre la transición entre el Gobierno de Gustavo Petro y el del presidente electo Abelardo De La Espriella.
  • Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, se pronunció sobre cómo será la relación del departamento con el nuevo Gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella.
  • Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, habló sobre la tragedia que se registra en Venezuela.

Escuche el programa completo aquí:

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