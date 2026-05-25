Café de Paloma y Fajardo: Mañanas Blu, lunes 25 de mayo 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 25 de mayo de 2026:



Jaime Suárez, registrador delegado para Asuntos Electorales , explicó cómo avanza el proceso de votación de colombianos en el exterior.

, explicó cómo avanza el proceso de votación de colombianos en el exterior. Paloma Valencia habló del café con Sergio Fajardo y descartó que posturas como ofrecerle el Ministerio de Defensa a Álvaro Uribe afecten su relación con los sectores independientes.

Fajardo rompió el silencio sobre la reunión que sostuvo con la senadora Paloma Valencia en Barranquilla .

. El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, desestimó las versiones que apuntan a posibles desórdenes públicos auspiciados desde sectores políticos antes de la primera vuelta

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