En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Carlos Caicedo
Café Paloma y Fajardo
Elecciones presidenciales
Ébola

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Café de Paloma y Fajardo: Mañanas Blu, lunes 25 de mayo 2026

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 25 de mayo de 2026 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Néstor-Morales-Mañanas-Blu.jpg
Director de Mañanas Blu, Néstor Morales
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de may, 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 25 de mayo de 2026:

  • Jaime Suárez, registrador delegado para Asuntos Electorales, explicó cómo avanza el proceso de votación de colombianos en el exterior.
  • Paloma Valencia habló del café con Sergio Fajardo y descartó que posturas como ofrecerle el Ministerio de Defensa a Álvaro Uribe afecten su relación con los sectores independientes.
  • Fajardo rompió el silencio sobre la reunión que sostuvo con la senadora Paloma Valencia en Barranquilla.
  • El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, desestimó las versiones que apuntan a posibles desórdenes públicos auspiciados desde sectores políticos antes de la primera vuelta

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad