Colombia, conmocionada por macabro caso de Camila Potosí: Mañanas Blu, viernes 31 de julio 2026

Actualizado: 31 de jul, 2026
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 31 de julio de 2026:
- Diego Gil, presidente de Fecoer, habló sobre el futuro de sistema de salud en Colombia y el nombramiento de Ana María Vesga en el Ministerio.
- Jorge Toro, director de la Unión de IPS de Colombia, se refirió sobre el futuro de sistema de salud en el país y el nombramiento de Ana María Vesga en el Ministerio.
- Ricardo Roa, presidente saliente de Ecopetrol, abordó sobre su gestión en la empresa.
- El general Herbert Benavidez, comandante de la Policía de Cali, habló sobre los avances de la investigación y los detalles de cómo se habría cometido el crimen de María Camila Potosí.
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