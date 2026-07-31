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Colombia, conmocionada por macabro caso de Camila Potosí: Mañanas Blu, viernes 31 de julio 2026

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 31 de julio de 2026 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Mañanas Blu
Mañanas Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 31 de jul, 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 31 de julio de 2026:

  • Diego Gil, presidente de Fecoer, habló sobre el futuro de sistema de salud en Colombia y el nombramiento de Ana María Vesga en el Ministerio.
  • Jorge Toro, director de la Unión de IPS de Colombia, se refirió sobre el futuro de sistema de salud en el país y el nombramiento de Ana María Vesga en el Ministerio.
  • Ricardo Roa, presidente saliente de Ecopetrol, abordó sobre su gestión en la empresa.
  • El general Herbert Benavidez, comandante de la Policía de Cali, habló sobre los avances de la investigación y los detalles de cómo se habría cometido el crimen de María Camila Potosí.

Escuche el programa completo aquí:

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