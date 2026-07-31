Colombia, conmocionada por macabro caso de Camila Potosí: Mañanas Blu, viernes 31 de julio 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 31 de julio de 2026:



Diego Gil, presidente de Fecoer , habló sobre el futuro de sistema de salud en Colombia y el nombramiento de Ana María Vesga en el Ministerio.

, habló sobre el futuro de sistema de salud en Colombia y el nombramiento de Ana María Vesga en el Ministerio. Jorge Toro, director de la Unión de IPS de Colombia, se refirió sobre el futuro de sistema de salud en el país y el nombramiento de Ana María Vesga en el Ministerio.

Ricardo Roa, presidente saliente de Ecopetrol , abordó sobre su gestión en la empresa.

, abordó sobre su gestión en la empresa. El general Herbert Benavidez, comandante de la Policía de Cali, habló sobre los avances de la investigación y los detalles de cómo se habría cometido el crimen de María Camila Potosí.

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