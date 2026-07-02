¿Cómo aplicará el recargo dominical del 90 %? :Mañanas Blu, jueves 2 de julio 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 2 de julio de 2026:



Hilda Molano, coordinadora de Coalico , habló del reporte de Medicina Legal sobre las 65 muertes de menos de edad en operaciones militares durante el gobierno de Gustavo Petro.

, habló del reporte de Medicina Legal sobre las 65 muertes de menos de edad en operaciones militares durante el gobierno de Gustavo Petro. Iván Jaramillo, viceministro de Trabajo, se refirió sobre el recargo dominical del 90 % que fue aprobado en la reforma laboral.

Paula Cortés, presidenta de Anato , abordó sobre el cobro de un dólar estadounidense a los pasajeros que compren tiquetes aéreos internacionales.

, abordó sobre el cobro de un dólar estadounidense a los pasajeros que compren tiquetes aéreos internacionales. Roberto Benes, director de Unicef para América Latina y el Caribe, se pronunció sobre el impacto en los niños de los terremotos en Venezuela.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, habló sobre la reunión que tuvo con el presidente electo Abelardo De La Espriella.

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