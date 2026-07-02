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¿Cómo aplicará el recargo dominical del 90 %? :Mañanas Blu, jueves 2 de julio 2026

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 2 de julio de 2026 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Mañanas Blu
Mañanas Blu con Néstor Morales
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de jul, 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 2 de julio de 2026:

  • Hilda Molano, coordinadora de Coalico, habló del reporte de Medicina Legal sobre las 65 muertes de menos de edad en operaciones militares durante el gobierno de Gustavo Petro.
  • Iván Jaramillo, viceministro de Trabajo, se refirió sobre el recargo dominical del 90 % que fue aprobado en la reforma laboral.
  • Paula Cortés, presidenta de Anato, abordó sobre el cobro de un dólar estadounidense a los pasajeros que compren tiquetes aéreos internacionales.
  • Roberto Benes, director de Unicef para América Latina y el Caribe, se pronunció sobre el impacto en los niños de los terremotos en Venezuela.
  • El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, habló sobre la reunión que tuvo con el presidente electo Abelardo De La Espriella.

Escuche el programa completo aquí:

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