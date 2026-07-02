¿Cómo aplicará el recargo dominical del 90 %? :Mañanas Blu, jueves 2 de julio 2026

Actualizado: 2 de jul, 2026
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 2 de julio de 2026:
- Hilda Molano, coordinadora de Coalico, habló del reporte de Medicina Legal sobre las 65 muertes de menos de edad en operaciones militares durante el gobierno de Gustavo Petro.
- Iván Jaramillo, viceministro de Trabajo, se refirió sobre el recargo dominical del 90 % que fue aprobado en la reforma laboral.
- Paula Cortés, presidenta de Anato, abordó sobre el cobro de un dólar estadounidense a los pasajeros que compren tiquetes aéreos internacionales.
- Roberto Benes, director de Unicef para América Latina y el Caribe, se pronunció sobre el impacto en los niños de los terremotos en Venezuela.
- El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, habló sobre la reunión que tuvo con el presidente electo Abelardo De La Espriella.
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