¿Cómo avanza la disputa por la presidencia del Senado?: Mañanas Blu, viernes 17 de julio 2026

Actualizado: 17 de jul, 2026
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 17 de julio de 2026:
- El expresidente Álvaro Uribe, habló sobre la disputa por la presidencia del Senado.
- El representante Gabriel Becerra, se refirió sobre la disputa por la presidencia del Senado.
- El presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, abordó sobre la invitación a Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo para reunirse y presentar resultados.
- Daniel García-Peña, embajador de Colombia en Estados Unidos, se pronunció sobre la deportación desde Estados Unidos del activista Beto Coral.
- Rafael Navarro, director del Dadis en Cartagena, habló sobre el caso de la mujer que tuvo un parto en plena calle.
- Luis Olmedo Martínez, director de Parques Nacionales Naturales de Colombia, abordó sobre el incendio en Isla Salamanca.
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