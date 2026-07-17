¿Cómo avanza la disputa por la presidencia del Senado?: Mañanas Blu, viernes 17 de julio 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 17 de julio de 2026:



El expresidente Álvaro Uribe , habló sobre la disputa por la presidencia del Senado.

, habló sobre la disputa por la presidencia del Senado. El representante Gabriel Becerra, se refirió sobre la disputa por la presidencia del Senado.

El presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli , abordó sobre la invitación a Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo para reunirse y presentar resultados.

, abordó sobre la invitación a Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo para reunirse y presentar resultados. Daniel García-Peña, embajador de Colombia en Estados Unidos, se pronunció sobre la deportación desde Estados Unidos del activista Beto Coral.

Rafael Navarro, director del Dadis en Cartagena , habló sobre el caso de la mujer que tuvo un parto en plena calle.

, habló sobre el caso de la mujer que tuvo un parto en plena calle. Luis Olmedo Martínez, director de Parques Nacionales Naturales de Colombia, abordó sobre el incendio en Isla Salamanca.

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