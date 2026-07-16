¿Cómo avanzan los acuerdos políticos en el Congreso?: Mañanas Blu, miércoles 16 de julio 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 16 de julio de 2026:



El representante electo Daniel Briceño , habló sobre cómo están los acuerdos políticos en el Congreso.

, habló sobre cómo están los acuerdos políticos en el Congreso. El senador Alfredo Deluque, se refirió sobre cómo están los acuerdos políticos en el Congreso.

Juan Camilo Vargas, director ejecutivo de Asohost , explicó qué cambia para quienes alquilan a través de plataformas como Airbnb y Booking en Colombia.

, explicó qué cambia para quienes alquilan a través de plataformas como Airbnb y Booking en Colombia. Juan Carlos Echeverry, presidente del Banco de Bogotá, habló sobre la compra de la banca minorista de Itaú. Escuche el programa completo aquí: