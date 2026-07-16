¿Cómo avanzan los acuerdos políticos en el Congreso?: Mañanas Blu, miércoles 16 de julio 2026

Actualizado: 16 de jul, 2026
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 16 de julio de 2026:
- El representante electo Daniel Briceño, habló sobre cómo están los acuerdos políticos en el Congreso.
- El senador Alfredo Deluque, se refirió sobre cómo están los acuerdos políticos en el Congreso.
- Juan Camilo Vargas, director ejecutivo de Asohost, explicó qué cambia para quienes alquilan a través de plataformas como Airbnb y Booking en Colombia.
Juan Carlos Echeverry, presidente del Banco de Bogotá, habló sobre la compra de la banca minorista de Itaú.
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