Controversia por el manejo de la deuda pública del Gobierno: Mañanas Blu, martes, 19 mayo 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 19 de mayo de 2026:



Carlos Hernán Rodríguez, contralor general de la República, habló sobre la nueva advertencia de la Contraloría frente al manejo de la deuda pública por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro.

habló sobre la nueva advertencia de la Contraloría frente al manejo de la deuda pública por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. Gerardo Reyes, periodista, abordó sobre el caso de Alex Saab.

Diana, prima de Yulixa Toloza , se refirió sobre la desaparición de su familiar tras someterse a una cirugía estética en Bogotá.

, se refirió sobre la desaparición de su familiar tras someterse a una cirugía estética en Bogotá. Edna Bonilla, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, habló sobre el panorama político y la carrera por la Casa de Nariño, en medio del debate electoral.

Piedad Urdinola, directora del DANE, abordó sobre el comportamiento de la economía colombiana en el arranque del año.

abordó sobre el comportamiento de la economía colombiana en el arranque del año. Andrea Lizcano, secretaria de Gobierno del Meta, se refirió sobre el asesinato de integrantes de la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella en el municipio de Cubarral, Meta.

Fernando Aramayo, canciller de Bolivia , abordó sobre las protestas que se registran en el país.

, abordó sobre las protestas que se registran en el país. Marco Vinicio Oyaga, hijo de Totó La Momposina, habló sobre el fallecimiento de la cantautora a los 85 años.

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