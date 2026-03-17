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De la infancia humilde al presente construido con esfuerzo

Una conversación entre amigos de infancia se convierte en punto de partida para reflexionar sobre el ascenso social. Más allá del esfuerzo individual, el verdadero desarrollo también implica crear oportunidades para quienes vienen detrás.

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